VeloLove, un mese di eventi con l’amore per la bicicletta

Con la primavera che entra nel pieno e il primo caldo in arrivo non c'è niente di meglio che una bella pedalata in compagnia. L'occasione arriva con un mese di eventi dedicati alla bicicletta sotto il nome di VeloLove. Oltre a European Cycling Challenge, che andrà avanti per tutto il mese di maggio, ci saranno altre giornate organizzate in varie città per fare della bici la protagonista del mese. Incominciamo dall'otto maggio con il Bike to School, evento che avverrà in contemporanea nella Capitale, a Milano e Napoli. Per chi non lo conosce si tratta di una iniziativa esistente ormai da qualche anno che permette ai bambini di andare a scuola con la biciletta assieme ai genitori in sicurezza. Roma continuerà ad ospitare ogni settimana di maggio un Bike to School. Il GraBike ci porta a Roma il 17 maggio per scegliere tre ciclotour in base a quanto si vuole pedalare: