Mercato degli integratori alimentari in aumento

I numeri del mercato parlano chiaro: sono 5.500 i prodotti in commercio, 1.100 in più rispetto al 2001; quasi 800 aziende produttrici, praticamente raddoppiate in meno di un anno. Al primo posto figurano i composti a base di erbe, vitamine e minerali, acquistati per lo piu' in farmacia. Gli esperti hanno discusso la nuova direttiva comunitaria sugli integratori alimentari, ricordano il profilo del consumatore "tipo": un soggetto di istruzione e status medio-elevati, con un atteggiamento costruttivo nei confronti della salute, pienamente consapevole del corretto ruolo degli integratori nel raggiungimento e nel mantenimento del proprio benessere.