Verdi Ambiente e Società, comunicato stampa su Monsanto

Come denunciato nei giorni scorsi, oggi abbiamo potuto verificare i sigilli apposti dalla autorità sanitaria al notevole quantitativo di sementi di soia contaminata della Monsanto. Insieme al caso Monsanto, domani la Commissione Sementi del Ministero dell'Agricoltura prenderà in esame anche i carichi contaminati da OGM delle multinazionali Syngenta e Pioneer. Poiché i verbali dei laboratori di analisi del Ministero della Sanità indicano senza appello la contaminazione di tali sementi, il Ministero non potrà che deciderne il provvedimento di respingimento al Paese di provenienza come materiale non conforme alle leggi italiane ed europee. Quanto all'atteggiamento di Monsanto che ha impedito la partecipazione dei Presidenti di VAS e FEDERCONSUMATORI alla delegazione dei manifestanti ricevuta all'interno dei magazzini, questo è veramente ridicolo. Soprattutto perché la motivazione del gesto è stata che Vas è ritenuta responsabile di aver messo in cattiva luce l'operato dell'azienda. "Ci dispiace per Monsanto, ma senza pregiudizio alcuno continueremo ad agire così se Monsanto e le altre multinazionali continueranno a voler imporre prodotti geneticamente modificati che l'opinione pubblica non desidera, che gli agricoltori non vogliono seminare e che i consumatori non intendono acquistare" ha dichiarato Ivan Verga, vicepresidente di VAS. Roma, 22 aprile 2002 Indietro