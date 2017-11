Verdure golose

Il libro per rendere gustose le verdure, per prepararle nel migliore dei modi. Colori e profumi tra piatti e posate. Troviamo più di 110 ricette in questo bel libro, scritto dalla giornalista e food stylist Delphine de Montalier e illustrato dalle evocative fotografie di Charlotte Lascève. Fotografie e ricette che ci fanno subito venire voglia di casa, di cucina, di una tovaglia a quadretti, come quelle semplici delle case delle nonne. Voglia di tutto questo e soprattutto, voglia di cucinare. E? un libro caldo questo, che trasmette la gioia, il colore e il calore della cucina. Tante ricette suddivise per tipologia di preparazione, per rendere gustose anche le verdure un po? più difficili da preparare. Ed ecco succhi di verdure, passati, insalate, verdure arrosto, piatti unici. Poi ancora verdure croccanti e salse e conserve. Ottimi, tra gli altri, il cous cous di quinoa alle verdure, le indivie brasate al miele e limone, i piccoli ripieni di Sophie. Utile poi la parte finale del libro in cui vengono classificate le verdure in schede pratiche, per sceglierle in base alle stagioni in cui maturano e per decidere gli abbinamenti più giusti. Per mangiare bene e in maniera sana. Naturalmente. Da leggere, da sfogliare, da guardare, da usare. Per cucinare. Silvia Passini