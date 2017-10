Luigi Veronelli, poligrafo, gourmet, filosofo del vino

Difficilissimo sottrarsi alla retorica nel ricordare, l?operato poliedrico di giornalista, poligrafo, scrittore, editore, di Luigi Veronelli. Con Veronelli scompare difatti l?autentico inventore dell?enogastronomia in Italia, l?uomo di cultura che ha letteralmente dato dignità al discorso sui cibi, sui vini, sulla cultura materiale attraverso una serie vastissima di articoli, libri, fortunate e innovative trasmissioni televisive RAI (basta citare A tavola alle sette, con Ave Ninchi, o il magnifico Viaggio sentimentale nell?Italia dei vini che nel 1979 tenne a battesimo il lancio della terza Rete), che hanno educato legioni di appassionati e portato cuochi, vignaioli, sommelier, a prendere coscienza del proprio valore e della dignità di alto artigianato del loro lavoro. Tutti noi che scriviamo di vino dobbiamo dire un grosso grazie a ?Gino? Veronelli per aver tracciato una strada inedita e per lo splendido esempio che, soprattutto nella prima fase della sua lunga attività di enogastronomo, quando è stato davvero un pioniere che ha esplorato a tappeto (basta ricordare le sue garzantiane Guide all?Italia piacevole) e ha narrato in maniera unica la grandezza della civiltà contadina e della buona tavola, la ricchezza, per lungo tempo inesplorata, della viticoltura di casa nostra, ha offerto. Veronelli ha davvero fatto più di qualsiasi altro giornalista, grazie al suo particolare, immaginifico linguaggio, alla sua energia, per rendere il vino italiano adulto e protagonista, e dall?alto del suo meditato approccio al vino e alla sua descrizione, ha spinto legioni di produttori a perseguire caparbiamente la via della qualità, a percorrere vie nuove, a fare in modo che l?enologia e la viticoltura del Bel Paese si liberassero da assurdi complessi di inferiorità nei confronti della Francia e valorizzassero appieno tutte le loro (enormi) potenzialità. Lo ha fatto, nel corso di quasi cinquant?anni di attività, con mille iniziative, editoriali, giornalistiche, quasi sempre generose e dettate dall?istinto e dalla passione, e anche quando non perfettamente riuscite, o discutibili (perché non tutto in Veronelli, soprattutto nell?ultimo Veronelli, è stato condivisibile, e questo va detto chiaramente, e WineReport l?ha fatto più volte, per non indulgere in una santificazione che l?avrebbe seriamente imbarazzato e che non è giusta), o contraddittorie, dettate da un amore del vino e della cucina, dei suoi protagonisti (molti dei quali innalzati al rango di personaggi dalla sua penna) inesauribile. Veronelli lascia in ognuno di noi, che l?abbiamo conosciuto, un grande ricordo, per la sua straordinaria umanità, per aver posto il vino al centro del nostro universo e per averci regalato l?idea di un ?mestiere? che solo la sua fantasia avrebbe potuto inventare. Franco Ziliani www.winereport.com