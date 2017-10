Verso la Nuova Era con il popolo con i nativi

Quando questo fu compiuto, Egli inviò il suo messaggero, l'Aquila Sacra, per invitare gli animali ad andare a cercare della sabbia sott'acqua affinché si potesse ricostruire il mondo nuovo. Tutti gli animali provarono, ma invano. Infine si fece avanti la tartaruga: lenta e tenace, nuotò per giorni e giorni, finché tornò indietro portando con sé una zolla di terra sul guscio. L'Aquila allora le volò intorno e, ad ogni giro, la tartaruga divenne sempre più grande, sino a diventare la Terra. Da allora, in suo onore, i Nativi Americani chiamano la loro terra, l'America, Great Turtle Island, l'Isola della Grande Tartaruga. Un'isola in cui sanno di aver avuto tutti origine in un tempo lontano: diverse sono le storie della creazione - le nazioni indiane sono centinaia - ma tutte concordano su un punto. I Nativi Americani sanno di non aver mai attraversato lo Stretto di Bering: essi sono sempre stati qui, nell'Isola della Tartaruga. Così come tutti sanno, indipendentemente dalla nazione a cui appartengono, che oggi è il tempo in cui debbono ricordare ai fratellli di tutto il mondo che Madre Terra è stanca e che ha bisogno di aiuto e d'amore per superare il difficile momento di passaggio dalla vecchia alla Nuova Era ed entrare nel nuovo millennio senza troppe sofferenze. Lakota, Navajo, Irochesi, Mohawk, Cheyenne, Cree, Hopi,....i figli della Grande Tartaruga, prendendo esempio dalla sua forza e dalla sua determinazione, oggi traversano la grande acqua per condividere con noi le loro conoscenze più sacre e l'intimo rapporto fatto di armonia ed amore che hanno con la Madre. Nella speranza che anche noi si possa sentire il suo pianto. Nella convinzione che, se tutti insieme sapremo ascoltarla, la purificazione preannunciata dalle loro profezie non sarà necessaria. Per questo, nell'ultimo decennio, sono state sempre più numerose le delegazioni di Nativi Americani in Europa ed in Italia. Per questo oggi ha un senso che noi si'impari a conoscerne le tradizioni, la cultura e la spiritualità. Non per noi stessi, ma per Madre Terra e le generazioni future. Marina D'Andrea