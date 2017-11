Vetro ventilato: comfort, risparmio

Una volta gli infissi erano in vetro semplice, poi negli anni '70 venne introdotto il vetro camera. Oggi le soluzioni tecnologiche più "spinte" sono orientate all'utilizzo del vetro ventilato. Quali sono le sue caratteristiche rispetto a un vetro tradizionale? Pensiamo all'estate ormai prossima. In molti adopereremo per ripararci dal sole tende interne, eventualmente esternamente installeremo tende frangisole e, soprattutto negli uffici, faremo un largo uso dei condizionatori. Sappiamo che in queste condizioni, in prossimità delle finestre, avremo un grande squilibrio termico dovuto all'irraggiamento elevato e alle correnti fredde dei condizionatori. Oltre ovviamente a un grande consumo energetico. Invece il vetro ventilato, attraverso la circolazione dell'aria in una apposita intercapedine, garantirà l'equilibrio termico in prossimità della finestra. Con il vantaggio che potremo usare meno gli impianti di climatizzazione, non avremo la necessità di installare tende frangisole per evitare il riscaldamento dell'ambiente e avremo una illuminazione naturale. E dopo l'estate, l'inverno. Con un vetro tradizionale l'ambiente in prossimità della finestra avrà enormi escursioni termiche, create da radiazioni fredde e correnti d'aria. Con possibilità di formazione di condensa sul vetro interno e ovviamente un largo uso di termoconvettori d'aria o di riscaldamento per mantenere un comfort adeguato. Con il vetro ventilato avremo un ottimo equilibrio termico, basso consumo di energia elettrica, ottimo comfort perimetrale e un basso costo di esercizio. Inoltre l'eliminazione di ogni tipo di condensa o di ghiaccio sul vetro interno. Come funziona? L'aria viene aspirata all'interno della camera ventilata per creare un cuscinetto d'aria a temperatura costante. Tale temperatura viene rilevata da un sensore posto in prossimità della ventola di aspirazione. L'accensione della ventola viene gestita automaticamente dalla centralina elettronica di controllo che si interfaccia con il cronotermostato ambiente. Il sensore, quando è sollecitato termicamente, reagisce mettendo in funzione la ventola che farà circolare l'aria. Otterremo un sufficiente ricambio d'aria senza dover aprire il serramento, impedendo l'ingresso di polvere e rumore, un risparmio energetico del 30/40% rispetto all'utilizzo di convettori e di condizionatori, con la possibilità di raggiungere un K termico uguale 0.

Tomaso Scotti