In bici da Ferrara a Capo Nord: un arrivo con tante emozioni per Ilaria Corli

L'avevamo lasciata in Repubblica Ceca, ora Ilaria Corli ha concluso i quattromila kilometri del percorso che da Ferrara l'ha portata a Capo Nord in Norvegia, arrivando a destinazione prima del previsto: trenta giorni precisi. Dalla partenza alla mezzanotte del solstizio d'estate fino all'arrivo al sole di mezzanotte, sul tetto dell'Europa. Un'ultima tappa che ha dovuto affrontare senza connessione internet ma in compagnia di un ragazzo polacco, uno dei tanti viaggiatori che Ilaria Corli ha incontrato sul suo percorso. Per arrivare a Nordkapp ha dovuto percorrere un tunnell sottomarino che collega l'isola di Magerøya, dove si trova Capo Nord, alla terraferma. Anche se è pieno luglio lì a Nordkapp c'era tanta nebbia, freddo e un po' di nevischio. Ilaria Corli ha dedicato la sua avventura al nonno, scrivendo sulla sua pagina Facebook:

"Ciao nonno, questo è per noi, In questa giornata speciale dove il sole non tramonta mai, E dove la, dietro una nuvola, so che ci sei tu".

"Quando hai voglia di sentire le storie degli altri...trovi anche il modo di chiacchierare con chi non sa l'inglese!"