Le mete preferite per chi ama viaggiare solo

Lo si fa per molti motivi: perché non si trova la persona giusta, perché la meta scelta piace solo a noi, perché è il momento di staccare e affrontare solo se stessi, comunque sia, sempre più persone decidono di viaggiare sole. Se a farlo poi sono le donne, sembra ancora più strano e noi ne avevamo già parlato qui. Ciò che è certo è che, una volta intrapreso il primo viaggio, difficilmente si perde l'abitudine. Non è un elogio alla solitudine: condividere mete, emozioni e passioni è bello, viverle in solitaria però può esserlo altrettanto. Ha solo un sapore diverso. Un tour operator RoutePerfect.com ha pubblicato una lista delle migliori destinazioni in Europa per chi viaggia da solo. La classifica si basa sui dati di oltre 100.000 viaggi salvati e prenotati attraverso il sito. Solo qualche spunto, il consiglio è quello di farsi ispirare unicamente dal desiderio di viaggiare e conoscere il mondo, tutto.

Viaggiare soli in Italia: le 3 città più gettonate

Le mete preferite all'estero