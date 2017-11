Viaggiare con Hugo Pratt e Corto Maltese

Hugo Pratt è stato uno dei maestri indiscussi del fumetto moderno. Con i suoi personaggi - da Asso a Sargento Kirk (Sgt. Kirk), al corrispondente di guerra Ernie Pike, a Ticonderoga, ad Anny Dann, Ombra, Wheeling, fino a Corto Maltese, il più famoso e celebrato di tutti ? ha aperto la strada ai viaggi e ai sogni di intere generazioni che ha accompagnato con consumata abilità narrativa attraverso mondi inattesi e misteriosi, in situazioni che invadono prepotentemente i territori della realtà e della fantasia. Veneziano, di lontane origini scozzesi, colto e raffinato, giramondo incallito e cittadino del mondo, Pratt incarna l?avventura, la curiosità, la magia del viaggio e dell?incontro, il desiderio di libertà. Le proprie esperienze di viaggio e il suo approccio cosmopolita all?esistenza sono diventati lo spunto per le storie che tutti conoscono. I suoi romanzi disegnati aprono le porte della letteratura, dell?irrazionale, della magia e dell?esoterismo, delle donne, dell?amicizia, della solidarietà, degli addii, del mare. La sua filosofia è stata sempre quella di spingere all?approfondimento e alla conoscenza piuttosto che spiegare. In piena libertà, seguendo la propria sensibilità, con la volontà e la curiosità di accogliere in sé mondi differenti. Il suo tratto è inconfondibile, del tutto particolare, essenziale e impressionistico, ricco di riflessi e ombre. Le sue avventure hanno un taglio secco e realistico, cinematografico, arricchito da citazioni ironiche, letterarie, senza forzature, di accostamenti di rigorosa documentazione storica e con l?imprevisto-avventura sempre dietro l?angolo. Icona del fumetto d?avventura è Corto Maltese, avventuriero solitario e disincantato, eternamente in viaggio. Con la sua divisa da capitano e l?orecchino d?oro al lobo sinistro ha raggiunto la fama planetaria, le sue storie evocano luoghi lontani e avventure sempre diverse. Uomo dal cuore d?oro, tollerante e amico degli umili, ma anche incline al più bieco cinismo, mitico gigante tout-court, un po? accigliato, ironico e malinconico, è senza dubbio il personaggio più celebre creato da Pratt, quello che più di tutti rappresenta lo spirito libero dell?autore, il suo alter-ego. Le sue avventure storiche, i suoi viaggi, ribadiscono un movimento di flusso e riflusso tra l?umanità intera e si svolgono in tutte le parti del mondo. Nonostante sia convinto di poter decidere il suo fato, Corto è sottoposto, come tutti gli uomini, alla legge del dolore, dell?angoscia, dell?avventura, ma come figura mitologica dell?eroe funge da cerniera tra il mondo degli dèi e quello degli uomini, riuscendo a sciogliere l?intricata matassa degli avvenimenti e a volte a cambiare il corso del destino. ?Corto Maltese non morirà..? ha dichiarato una volta Hugo Pratt ?Corto Maltese se ne andrà perché in un mondo dove tutto è elettronica, è calcolato, tutto industrializzato, non c?è posto per un tipo come lui..? Maurizio Torretti