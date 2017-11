Viaggio a Capo Horn

Si chiama Samuel Gutierrez Vargas e di mestiere fa il guardiano del faro di Capo Horn, il lembo di terra più meridionale del Sud America. È un soldato dell’Armada de Chile, che se ne sta laggiù sulla punta estrema del continente americano, aggrappato a uno scoglio spesso avvolto nelle nebbie, di fronte a uno dei mari più tempestosi del pianeta. Samuel ha portato anche la propria famiglia a vivere con lui. Il Cabo de Hornos, secondo la denominazione spagnola, si trova nelle acque territoriali cilene e il guardiano del faro è il rappresentante della Marina di quel paese. Per raggiungere la sua casa, dagli scogli battuti da una violenta risacca si sale una scala di centosessanta gradini di legno mezzo marcio, che dalla piccola baia in cui si sbarca conducono alla spianata sommitale dell’isola. Lo zodiac che ci ha condotto a terra è ripartito saltando sulle onde grigie e fiorite di spume alla volta della Stella Australis, la nave che da dicembre ad aprile percorre le acque tempestose intorno alla terra del Fuoco, sostando davanti al Capo. Ecco Samuel, tutto vestito di nero con la divisa dell’Armada, compreso un basco appoggiato di traverso sulla testa. Non ha nulla dell’avventuriero sdoganato dal cinema. È un pacifico omone di una trentina d’anni, dalla faccia larga e sorridente e il vento patagonico che soffia come ogni giorno non pare turbarlo minimamente. Capo Horn è un’isola dalla superficie piatta come un tavolato, che si alza da un lato in una specie di montagna ricoperta di un’erba gialla e folta. È stata dichiarata nel giugno del 2005 Riserva della biosfera dell’Unesco, ma è un posto inospitale come pochi altri: venti fino a 200 km all’ora e un’umidità con valori costanti fra il 70 e il 90%. In estate la temperatura si aggira sui dodici gradi, mentre in inverno precipita, ma l’acqua del mare ha una temperatura di due gradi tutto l’anno.

Da non perdere

Capo Horn è raggiunto dalla nave Stella Australis delle Cruceros Australis nel corso di una traversata che dura complessivamente quattro giorni, con visite ai ghiacciai e alla fauna della Terra del Fuoco. La partenza avviene da Punta Arena (Cile) o da Ushuaia (Argentina).

Buono a sapersi

A condurre a termine la prima esplorazione delle coste della Patagonia fu il navigatore spagnolo Hernando de Magallanes, noto da noi come Magellano, che nel 1520 scoprì la Terra del Fuoco e lo stretto che unisce l’Atlantico al Pacifico al quale sarebbe stato attribuito il suo nome. Italiano era il cronista che tramandò ai posteri la spedizione: Antonio da Pigafetta. Ma sarebbe spettato al corsaro inglese Francis Drake confermare nel 1577 l’insularità della terra del Fuoco, mentre la scoperta di Capo Horn si deve nel 1615 al navigatore olandese Jacob Le Maire, alla ricerca di una rotta alternativa allo Stretto di Magellano, dove occorreva pagare un pedaggio alla Spagna.

Cosa ci piace

Darwin e Fitz Roy a Baia Wulaia

Rientrati nel dedalo di arcipelaghi del Canale Murray, sbarchiamo alla Baia Wulaia sull’isola Navarino. Qui il 23 gennaio 1833 il capitano Fitz Roy e il naturalista Charles Darwin incontrarono per la prima volta gli indigeni Yaghan. Le colline boscose spruzzate di neve e le isole che fronteggiano la costa creano una serie interminabile di minuscoli lagune, seni e golfi, dove gli Yaghan pescavano. Un edificio giallastro è quanto resta del centro studi sorto per ricordare la visita di Darwin, mentre più lontano su un’elevazione un cippo ricorda il passaggio della Beagle durante la sua crociera intorno al mondo.

Tra i fiordi della Terra del Fuoco

Il Parque Nacional Tierra del Fuego