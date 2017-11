Viaggio nei Paesi del cotone

In questo libro si viaggia. E come in ogni viaggio si impara qualcosa, si cresce. E a volte, si cambia idea. Cinque continenti sono uniti da un unico filo conduttore... un filo lunghissimo, di cotone. La "dolce fibra" apre orizzonti nuovi ed inediti attraverso un viaggio che partendo da un elemento naturale... arriva a conclusioni che hanno ben poco di naturale e genuino. Se la premessa è la "dolcezza" del cotone, elemento che ispira un sentimento panico con la natura... la conclusione è che "sulla terra, la dolcezza è un prodotto raro, che si paga caro". Amara conclusione. E' un viaggio profondo questo, in cui scopriamo quali scenari apre la coltivazione dei fiocchi bianchi, come vengono sgranati, tessuti filati o confezionati. Tutta questa gestione è ovviamente nelle mani degli uomini. E allora ecco i meccanismi umani più concreti, da quelli politici a quelli economici che si modulano sull'impronta di questo viaggio. E' un viaggio di consapevolezza e di presa di coscienza. La trama di un pezzettino di cotone è composta da fili di conflitti tra uomini, tra paesi ed organizzazioni, nel disegno del profitto. Il guadagno soprattutto: sopra i volti, le speranze, i paesaggi, i colori che animano la nostra lettura. Intendiamoci: non siamo di fronte ad un noioso e piatto saggio di economia. Al contrario, qui c'è il vigore del racconto di un viaggio, avvincente ed emozionante in cui il cotone "raccontandosi, racconta a suo modo il pianeta" e fa riflettere sugli atteggiamenti degli uomini.