Viaggio nell’anima verde della Danimarca

Ci accoglie l'arcobaleno appena scesi dall'aereo, all'aeroporto di Billund. Il nostro itinerario ci porterà più a sud, precisamente in Fionia, per scovare e assaporare l'anima verde della Danimarca. La prima sosta prevede il pernottamento in una fattoria del 1729 restaurata con i materiali dell'epoca - legno, argilla e paglia; il bedbreakfast Solbjerggaard. Qui le stalle sono state trasformate in stanze semplici ma curate. Ci accolgono Laura e Peter, una coppia sulla cinquantina che ha realizzato quella che sembra una casa delle fiabe, descritta nelle storie di Andersen: "Inizialmente avevamo pensato all'Italia per realizzare il nostro progetto, poi ci siamo innamorati della tranquillità che infonde questo luogo". Il silenzio è infatti rotto solo dal soffiare del vento. La casa è una sorta di atelier di artigiani locali; si va dai capi di abbigliamento, unici per lavorazione e per stile, fino alle marmellate e ai saponi.

Il solstizio d'estate in Danimarca