Vicenza Jazz: dalla grande madre Africa

"E un uccello è volato dalla grande Madre Africa" è il sottotitolo della manifestazione vicentina che propone quelle "New Conversations", ovvero stimolanti intrecci di stili, con incursioni nella musica latina e nella classica. In sette giorni, dal 15 al 21 maggio, a Vicenza c'è un concentrato di stelle del jazz e dintorni, come Toots Thielemans, Richard Galliano, Paolo Fresu... Ad aprire "Vicenza Jazz 2005" è Manu Dibango,il celebre sassofonista emblema di quel far musica in cui la tradizione musicale africana diventa jazz, si sublima nel soul e inventa il funk. Il suo concerto è in piazza dei Signori, il 15. Il jazz contaminato dai ritmi latini è quello di Don Byron, virtuoso del clarinetto. E torna a Vicenza Uri Caine. La sua esibizione è divisa in due distinti momenti: in "solo" all'insegna di Mozart e poi, in duo, con la tromba di Paolo Fresu rinnovando un sodalizio già collaudato. Al Teatro Olimpico, 17 maggio. Il grande maestro della tastiera, Herbie Hancock, si presenta con il suo quartetto. Sala Palladio Fiera, il 18 maggio. Ancora il Teatro Olimpico è la splendida cornice per l'incontro musicale di due mostri sacri: Richard Galliano, fisarmonica, e Toots Thielemans, armonica a bocca. Il 19 maggio. Le ultime due serate del "Vicenza Jazz" sono dedicate a Charlie Parker, il geniale sassofonista moriva giusto 50 anni fa. Gli rendono omaggio Ray Lema, Charles McPherson, Francesco Cafiso, Riccardo Brazzale. Redazione Eventi