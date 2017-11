Un progetto di civiltà, è la casa di sollievo per bimbi di Vidas

È una risposta entusiasta e in continua crescita quella che istituzioni, partner e personaggi noti stanno offrendo al nuovo grande progetto di Vidas dedicato ai più piccoli: la costruzione della Casa Sollievo Bimbi, in cui poter accogliere bambini e adolescenti malati inguaribili in fase avanzata e ai loro familiari. Un passo importante per l’associazione, fondata nel 1982 a Milano da Giovanna Cavazzoni e da sempre impegnata nell’assistenza sociosanitaria completa e gratuita ai malati terminali, e in particolare agli anziani. E proprio il carisma e la forte empatia della fondatrice hanno fatto sì che tanti testimonial accettassero di prestare il loro volto e il loro tempo per la campagna di raccolta fondi partita in questi giorni, anche grazie all’agenzia Armando Testa che, proprio ieri a Milano, ha ospitato la conferenza stampa di lancio. Presenti anche il presidente di Vidas Ferruccio de Bortoli, il team creativo della campagna e Silvio Muccino, testimonial e regista dello spot che pubblicizza l’iniziativa. Anche per lui, determinante è stato proprio l’incontro con la Cavazzoni: “Il suo amore per la vita è davvero sconcertante e non si trova facilmente”, ha spiegato Muccino durante l’incontro, “Proprio questo amore e questa luce sono ciò che io ritrovo nel modo di giocare dei bambini. Il modo in cui lei mi ha parlato di questo progetto, partendo dalle sue esperienze di vita, per me è stato illuminante: mi ha fatto capire che in qualunque modo avrei poi veicolato il messaggio di Vidas, avrei dovuto farlo puntando sulla vita e non sulla morte, sulla luce e non sull’ombra.”

Tutti siamo stati bambini. Non dimentichiamolo

A settembre la prima pietra

Un progetto di civiltà