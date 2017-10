Vietnam. La principessa e il pescatore

Nam e Lan si incontrano. Due ragazzini asiatici in mezzo a tanti europei, seduti l'uno accanto all'altra sul traghetto. E'un caso? Entrambi stanno per trascorrere una vacanza studio in Inghilterra. Lan (che in vietnamita significa orchidea) è timida, maldestra, imbranata e goffa. Si rifugia nei suoi libri e nei suoi silenzi. Nam è bello, sfrontato, tremendamente affascinante, disinvolto. Lan, come da copione, ne è subito attratta, ma a quanto pare lei per lui è una carissima amica da proteggere, con amore fraterno, da chiamare "farfallina", da abbracciare e da far sentire sempre a casa. Tenero Nam, ma molto riservato. Schivo e duro "era alla ricerca di qualcosa che non avrebbe mai trovato, nemmeno se avesse esplorato ogni città, ogni mare di questo mondo. Lo tormentava un dolore simile a un buco nero, un luogo di tenebre e devastazione che lo inghiottiva lentamente succhiando la sua voglia di vivere". Un'amicizia intensa, che continua anche dopo la vacanza estiva. I due sembrano proprio inseparabili. Tra loro c'è un gioco di storie che sembrano riflettersi e completarsi: entrambi lontani dalla loro terra d'origine, entrambi vittima del senso di colpa per aver evitato una situazione orrenda vissuta invece dai genitori, la guerra del Vietnam e la guerra d'Indocina. Entrambi nostalgici di un passato che non possono o non riescono a fare loro. Silenzi, storie raccontate a metà, verità nascoste, leggende. Sogni di adolescenti. E un quaderno. Quello che Nam lascerà a Lan prima di fuggire. Perché? Minh Tran Huy è una giovane scrittrice, nata a Parigi da genitori vietnamiti che in questo libro riesce a mettere molto di sé e della propria vita, facendo rivivere attraverso i personaggi di Nam e Lan le contrastanti emozioni che animano la seconda generazione. Con delicatezza l'autrice racconta la guerra, l'amore, la diaspora, la speranza. Simpatica l'appendice "Il mondo di Lan, tra principesse, pescatori e lungosenna", in cui vengono spiegati alcuni concetti che ricorrono nel libro: favole, miti, leggende, usi e costumi vietnamiti, le tradizioni, la musica che ascolta Lan. Una storia di amore ricordata a Parigi sullo sfondo di un Vietnam reale e vagheggiato. Idealizzato e raccontato. Tra romanzo, leggenda, verità e storia.