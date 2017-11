Vinateria, il locale trendy di mobili vecchi

Se siete in viaggio a New York, siete ecologisti, amate le cose belle e alla moda, non potete non passare da Harlem e fare tappa a Vinateria, un locale che ha aperto lo scorso aprile. La proprietaria, Yvette Leeper-Bueno, ha chiesto una mano, per arredarlo, a architetti e designer dello studio Salty Lab, con risultati davvero interessanti. Mobili riciclati I mobili vecchi della Vinateria vengono tutti da mercatini delle pulci o negozietti d'antiquariato. Li ha recuperati Fritz Karch, collezionista e stylist. La sfida dello studio è stata quella di creare un locale moderno con materiali riciclati. Le sedie e i paralumi, per esempio sono tutti vintage. mentre l'allumio dei tavoli è di riciclo.