Vinca il migliore! Per una guida sostenibile

Greendrive è il progetto di LifeGate: in sintesi, prevede un corso di guida sostenibile in cui si associano i concetti di sicurezza, ottimizzazione dei consumi/risparmio energetico, controllo delle emissioni e della velocità. Sono previsti 3 diversi tipi di corsi, a seconda delle categorie (per piloti di autoveicoli, di go kart e di trcuks), con esercitazioni all'autodromo di Monza, un concorso a premi e una competizione tra i migliori 20 piloti per ciascuna categoria. E' pensata inoltre una versione virtuale del progetto, un sito in cui si illustrano agli utenti - anche attraverso l'uso di advergame - le tecniche di guida sostenibile. Le votazioni si svolgeranno durante tutto il periodo del Motor Show di Bologna, dal 3 al 14 dicembre. Gli utenti potranno esprimere la propria preferenza online oppure alle postazioni dedicate allo stand di Mercedes e all'Innovation Cube all'interno del Motor Show. Tra il 12 ed il 14 dicembre, inoltre, le primarie scenderanno in piazza a Milano, Roma e Palermo, per coinvolgere il maggior numero di cittadini. Tutte le informazioni ed i dettagli delle primarie della sostenibilità si trovano sul sito Mercedes. Che vinca il migliore! Chiara Boracchi