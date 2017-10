Vincenzo Venuto, la mia missione nella natura

E' appena uscito per Corbaccio editore il libro "Missione natura", una sorta di diario, una collezione a posteriori di ricordi e suggestioni in cui Vincenzo Venuto racconta le esperienze vissute attraverso il suo programma TV, che porta lo stesso nome. Ospite della puntata di Internazionale ci ha raccontato curiosità, aneddoti delle sue straordinarie avventure in terre lontane dai nomi esotici e in mari profondi con pesci colorati. Intervista di Claudio Vigolo e Silvia Passini.