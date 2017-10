Intervista a Vinicio Capossela: la Faccia della Terra

Qual è secondo te la reale faccia della Terra? La Terra è quella che ci cresce e che ci mangia. Per cui siamo tutto quello che mangiamo e che buttiamo fuori. A volte la Terra ha la faccia di chi conosciamo, dei volti amati… però il problema è sempre la faccia… avercela una faccia. E la faccia è sempre qualcosa come un sipario che divide quello che c'è davanti da quello che c'è dietro. E quindi la faccia della Terra è un po' il sipario puntato sull'esterno e dall'altra parte c'è l'interno che siamo noi. Non posso dire che faccia abbia la Terra ma quella che ci vedo di volta in volta. Che cos'è la Bellezza per Vinicio Capossela? La Bellezza è qualcosa che non ti lascia in pace, è forse la cosa che richiede di più la capacità di sapere godere. C'è il dono e la capacità di ricevere il dono. Michelangelo ha scritto in un sonetto un verso in cui mi ci ritrovo molto: "Chi mira alta beltà con si gran duolo ne ricava doglie, pene acerbe e certe". Bisogna avere tanta generosità ad accettare la Bellezza altrimenti cerchiamo di portarla al nostro livello per non sentirci inferiori… e quindi la Bellezza da sola non basta, bisogna anche avere la capacità di ricevere la Bellezza. Hai mai pensato di scrivere un cd per i bambini? Bhè… non proprio un cd per i bambini… credo che sono già una decina d'anni che esplico il mio naturale periodo di vocazione alla paternità più nell'opera che nello spirito santo… insomma che nella pratica. E quindi da "Canzoni a Manovella" in poi ho scritto diversi brani in cui emerge un po' il lato fantastico che è quello che più si avvicina al mondo infantile, il mondo dove ancora non è stata effettuata la sospensione dell'incredulità. Se tu ci credi "Il Gigante e il Mago" c'è già, se non ci credi non ce l'avrai mai. Non è detto che esistano, dipende dalla tua capacità di averceli.