Vino solidale

Anche il vino può essere equo e solidale. Sono molte infatti le realtà produttive, italiane e non, che coniugano l?alta qualità dei prodotti con un forte contenuto sociale: cooperative impegnate nella coltivazione biologica, nel rispetto dei cicli della natura e dell?ambiente, e allo stesso tempo promotrici dei valori della solidarietà e della cooperazione sociale. Selezionando alcune queste realtà, la cooperativa Chico Mendes che da molto tempo propone nelle sue botteghe alcuni vini di cooperative sociali italiane, ha deciso di ampliare significativamente l?offerta: da Cile, Sud Africa e Argentina arrivano pregiati rossi e spumanti, mentre da Sicilia, Toscana e Emilia Romagna e Lombardia arrivano interessanti nuove proposte. Come per esempio il rosso e il bianco Centopassi: frutto del lavoro di giovani che, riunitisi in cooperative sociali, coltivano ettari di terra confiscati ai boss della mafia, terre che grazie alla legge di iniziativa popolare 109/96 sono tornate produttive e divenute volano di un circuito economico sano e virtuoso. Oppure come lo chardonnay, il pinot grigio e il San Colombano doc della cooperativa sociale ?I germogli? che promuove l?inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati: detenuti sottoposti a forme alternative alla detenzione ma anche minori soli e persone con forti situazioni di disagio. Il vino di tutte queste cooperative è prodotto solo con l?utilizzo di fertilizzanti d?origine organica e antiparassitaria di tipo naturale, senza l?impiego di fitofarmaci di sintesi, con una attenzione particolare alla salvaguardia dei vitigni autoctoni. La qualità del vino è curata in tutte le fasi della lavorazione: dalla raccolta dell?uva, all?imbottigliamento. In questo caso siamo sicuri che bere un bicchiere di vino, non farà male a nessuno, anzi potrà essere un gesto carico di solidarietà.

A cura di Giovanna Salvini della Cooperativa Chico Mendes