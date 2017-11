Vino cotto, proprietà curative e ricetta per farlo in casa

Si ottiene dalla bollitura e dalla fermentazione del mosto, generalmente di uve bianche, e si fa invecchiare in botti di legno. Poi si beve caldo, aromatizzato con spezie, per scacciare l'influenza e il raffreddore o si utilizza per insaporire i dolci. Anticamente, col vino cotto si massaggiava la delicata pelle dei neonati. Secondo le norme attuali questo vero elisir - che proprio perché ottenuto dal riscaldamento del mosto non può essere considerata vino - rientra nell'elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari della regione Marche. A sancirlo è un decreto ministeriale del 2000. Nonostante la tutela però, il suo utilizzo sta scomparendo. Riscopriamo la sana abitudine di godere del suo sapore e delle sue proprietà terapeutiche.

Proprietà curative del vino cotto

Ricetta del vino cotto

Vino cotto marchigiano