Vinosofia. Una dichiarazione d’amore in 38 bicchieri

Vino. Rosso, bianco, rosato. Più o meno intenso. Vino che si assapora lentamente, che piano piano ci dice qualcosa. Come queste storie, che sorseggiamo in 38 ideali bicchieri. Ci sono racconti narrati in terza persona, ma c'è anche chi si racconta in queste storie dove il vino è il protagonista d'eccezione. Vengono alla ribalta e prendono voce personaggi storici, dagli antichi romani a William Shakespeare, inorridito dal fatto che i suoi personaggi Romeo e Giulietta, così nobili e poetici, siano stati utilizzati per una campagna pubblicitaria di vini. Realtà e fantasia si uniscono e si mescolano per raccontare con note diverse il vino. Il libro è diviso in otto capitoli in cui troviamo trentotto bicchieri. Ogni bicchiere è dedicato ad un vino, che si verrà a scoprire solo alla fine della lettura. Solo sorbendo lentamente il racconto e gustando realtà e verosimiglianza, si giungerà alla scheda che ne svela l'identità. Un libro che unisce e suggella l?amore per il vino e l?amore per la vita. Pieno di aneddoti interessanti, dalle etimologie dei nomi dei vini alla storia della loro creazione. Perché spesso il vino si abbina al cibo, ma questo libro va oltre. Lo abbina alla vita. Alle situazioni ideali in cui gustarlo. E se il poeta latino Orazio nelle sue odi diceva "Nunc est bibendum", ovvero "ora si deve bere", noi possiamo aggiungere che oltre a bere, adesso si deve anche leggere! Silvia Passini