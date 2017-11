Diritti dei lavoratori violati in Colombia. Enel: “Andremo a vedere di persona”

“Andremo a vedere di persona cosa succede in Colombia e se non ci piace usciremo”, sono le parole pronunciate dall'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace in risposta alle domande poste da Fondazione Banca Etica e dall'associazione Re:Common nel corso dell'assemblea degli azionisti di Enel a proposito dei diritti umani violati e collegati all'importazione di carbone dalla Colombia, in particolare dal Cesar, regione a nordovest dello stato sudamericano.