Virus nuovi, problemi vecchi

Negli Stati Uniti, malgrado le vaccinazioni e le futuristiche cure mediche, non sono riusciti a contrastare l'influenza che provoca,ogni anno, la morte di circa 40mila americani. In Italia, quest'anno, è stata eclatante la vicenda dei giocatori della Juve e del Milan a letto con l'influenza, malgrado le vaccinazioni. Le nostre difese possono essere aumentate in vari modi, ma tutto sarà inutile se non si cercherà di migliorare le condizioni grazie a cui si diffondono le malattie infettive: sovraffollamento, povertà, igiene, alimentazione, farmacie e vaccini a volte inutili. Per la medicina olistica il fattore più importante nella lotta contro le malattie è la vitalità della persona e la forza delle sua costituzione generale. Infatti, se questi fattori possono essere rinforzati e la chimica dell'organismo mantenuta equilibrata, vi sarà un'ottima protezione contro batteri e virus. Come fu costretto ad ammettere, prima di morire, Louis Pasteur, padre della teoria dei germi :"Voi avete ragione, il terreno è tutto, il microbo è a". Il suo grande rivale e collega Antoine Bechamp, infatti, sosteneva che la teoria del germe era conveniente solo perché avrebbe fornito un colpevole da inseguire nei laboratori delle università, degli ospedali e per le fabbriche che producono farmaci costosi. Non a caso, oggi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dovuto prendere atto che un terzo della popolazione mondiale inala prima o poi i batteri della Tbc, ma soltanto un 5-10% sviluppa l'infezione. Sono quelli che hanno il sistema immunitario depresso. La stessa Organizzazione, ha accertato che dagli inizi degli anni '90 le malattie infettive provocano annualmente oltre dieci milioni di morti. Alle storiche epidemie, come la malaria (con oltre 3 milioni di vittime è ancora prima causa di morte al mondo), la tubercolosi (2 milioni) e la peste bubbonica (1 milione), si sono aggiunti infezioni più recenti: Ebola, l'Aids, Bse (mucca pazza) e altre, che hanno un bilancio vicino ai 3 milioni di persone uccise nel solo 2002. La sindrome respiratorie acuta (Sars), anche se ha provocato fino ad ora solo diverse centinaia di morti, ha scatenato il panico in tutto il mondo e messo letteralmente in ginocchio l'intera economia Cinese, candidata ad essere la prima potenza entro il 2.020. L'Organizzazione Mondiale Sanità, non riesce a imporre scelte che affrontino seriamente il problema dell'inquinamento e dell'alimentazione. Fattori troppo politici per essere affrontati da un'organizzazione che ogni giorno di più, come l'Onu, dimostra i propri limiti. Satya Sagar, giornalista americana, ha denunciato sul portale Znet e sulla rivista "Internazionale": "Le associazioni per la tutela di malati criticano l'Oms, perché ha un approccio verticale ai problemi sanitari mondiali, invece di un approccio sostenibile, olistico e a lungo termine. Non si cerca di scoprire le cause di nuovi virus e delle malattie che emergono, per esempio, a causa degli allevamenti superintensivi, del riciclaggio di farine animali nei mangimi, dell'uso di ormoni artificiali e potenziatori della crescita, e naturalmente degli alimenti, impoveriti da pesticidi e fertilizzanti chimici, o geneticamente modificati.

Panico da contagio. Difficile è mantenersi calmi di fronte alle notizie di virus sconosciuti, di sintomi acuti e devastanti che ci travolgono e ci riempiono gli occhi, le orecchie e la testa generando inevitabilmente ansia, paura, rabbia.

Processo al virus. Sono esseri viventi e come tali si comportano.. i piccoli organismi viventi unicellulari subiscono continue sollecitazioni dall'esterno così come avviene all'interno della loro struttura.

Medicine naturali e virus. Abbiamo posto alcune domande a Jacques Paltz, aromatologo, naturapata per conoscere il punto di vista della medicina naturale sul problema del virus della polmonite atipica.

