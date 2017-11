Visione moderna del Budo

Il Budo moderno, Gendai Budo, nel suo aspetto più evidente, è un insieme di discipline codificate verso la fine dell'epoca Meiji (1868-1912) atte a purificare, sviluppare, fortificare il corpo, la mente e lo spirito; per questo può essere un mezzo di ricerca personale e miglioramento della propria qualità di vita. Queste discipline purificano perché, utilizzando tecniche essenziali tendono, attraverso la semplicità del gesto, ad un principio ideale adatto a tutti e ad ogni situazione. Garante di questo sono dei movimenti codificati per l'apprendimento in secoli d'esperienza. Questi movimenti raggruppati in Kata (forme), smantellano l'istinto acquisito per ritrovare un istinto primigenio. Infatti, al praticante i movimenti in un primo tempo appaiono totalmente contro natura, ma in realtà essi ricercano una naturalezza ormai dimenticata. Ad esempio un bimbo che da poco tempo muove i primi passi in questo mondo, per raccogliere un oggetto a terra, dalla posizione eretta, piega le gambe per non perdere il suo baricentro. E' un gesto totalmente naturale; ma l'adulto non disciplinato a questo, china la schiena verso terra nel gesto di raccogliere. Anche il tentennare davanti ad un attacco, l'irrigidirsi quando si cade a terra come molti altri esempi sono solo la punta di un iceberg, di queste discipline dell'azione che mirano a smantellare anche i più complessi artifici del nostro agire quotidiano. Le discipline del Budo se vissute col giusto atteggiamento sviluppano il corpo, la mente e lo spirito con il raggiungimento di un equilibrio, prima esteriore e poi interiore, fortificando la dove si è carenti e togliendo la dove si ha in eccesso. Alessandro Ormas Insegnante di Kobudo, IV dan Hontai Yoshin Ryu