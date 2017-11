Visione transpersonale, una disciplina di coscienza

La Biotransenergetica è una disciplina psico-spirituale che si riconosce nell'ambito della Psicologia Transpersonale e della Medicina Olistica. Il suo modello teorico e la sua metodologia sono stati messi a punto dal 1981 ad oggi da Pierluigi Lattuada, medico psicoterapeuta, e da Marlene Silveira, psicologa e psicoterapeuta. La Biotransenergetica è stata presentata, dal 1988 ad oggi, in più di trenta congressi nazionali ed internazionali, in numerose conferenze ed articoli, oltre che in sei libri pubblicati. Le basi della Biotransenergetica: Psicologia Transpersonale La visione transpersonale pone l'accento sull'esperienza interiore ed esplora le quattro frontiere che limitano l'uomo nella sua visione del mondo: la coscienza, la memoria, l'evoluzione e la morte. Padroneggiando i propri stati di coscienza l'uomo può riconoscere come i limiti esistano solo nella sua mente e che la sua coscienza è illimitata, che la sua memoria può trascendere la filogenesi, che l'evoluzione non si ferma all'intelletto ma prosegue verso le dimensioni spirituali, che la morte è un passaggio. Nella sua ricerca, la psicologia transpersonale, integra l'esperienza della psicologia occidentale, soprattutto del filone gestaltico, esistenziale, umanista, con le tradizioni mistiche basate sulla meditazione e con le pratiche sciamaniche basate sull'estasi e sul contatto diretto con le forze della natura. Medicina Olistica Anticamente l'anelito primordiale dell'essere umano a comprendere la natura e ad armonizzarsi con essa diede vita alle prime "religioni della natura", per le quali esiste una "unità fondamentale del creato". Gli studiosi definirono questo sistema "Sciamanesimo". Secondo questa visione del mondo "originaria", di ordine estatico, il mondo minerale, vegetale, animale ed umano, il mondo sottile degli spiriti e delle divinità esistono uno dentro l'altro e uno per l'altro. Ai nostri giorni la Medicina Olistica può venire considerata la depositaria dell'antica "tradizione originaria". La Medicina Olistica, infatti, non è fare di tutto un pò come molti ritengono, non è un insieme di pratiche terapeutiche, bensì un modo di fare medicina. Esso si esprime attraverso una visione unitaria dell'individuo, visione che insegna a riconoscere e realizzare il potenziale creativo, la spinta evolutiva che ogni sintomo, problema o sofferenza contengono in sé. Pierluigi Lattuada