Visioni di saggezza, il libro di Lama Gangchen

"Questo libro è un oracolo di saggezza. Ci darà le riposte appropriate per prendere decisioni, avere nuove idee, superare situazioni difficili, trasformate la tristezza in pace, la paura in perseveranza e il dubbio in fiducia in se stessi". Sono le parole di Lama Gangchen, lama guaritore, discepolo di alcuni dei più importanti Lama della tradizione Ghelupa. Da vent'anni in Europa e da più di 10 in Italia, ha aperto più di 100 centri per l'educazione della pace interiore e gruppi di studio in tutto il mondo. Visioni di saggezza, il libro promuove e sostiene progetti umanitari in Tibet. Nepal e India: costruzione di strade, scuole e acquedotti. Nel libro si trovano più di 300 pagine di immagini e 150 aforismi. Eccone un piccolo estratto:

La pace interiore è nelle nostre mani. Dobbiamo solo scegliere se seguire i buoni sentimenti o rimanere intrappolati in quelli negativi. Non giudicare le azioni di qualcuno senza conoscere le sue vere motivazioni. Far sorridere gli altri è un modo di accrescere la propria energia positiva. A volte non si è in grado di riconoscere la propria aggressività perché si è troppo occupati ad avere ragione. Non avere paura di assumerti al responsabilità della tua felicità. L'amore e la gioia hanno un profondo potere di guarigione sulla mente. Crea spazio interiore e i problemi non potranno mai riempirlo. Evidenzia le qualità positive quando parli di qualcuno. Ogni giorno puoi scegliere se essere felice e in pace oppure triste e arrabbiato. Non cercare di cambiare la tua vita, cambia il tuo atteggiamento verso la vita. Nella tua mente c'è abbastanza spazio per trovare nuove soluzioni. La felicità è dentro di noi. Se guardiamo nella direzione sbagliata non possiamo vederla.