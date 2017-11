Vita selvaggia, una giungla di rischi

Il commercio d'avorio è al bando: le immagini degli elefanti cacciati in Sudafrica per estirparne le zanne provocarono un'indignazione mondiale. Così come il corno dei rinoceronti: c'erano cacciatori che usavano la sega elettrica, mentre l'animale era ancora vivo. Le pellicce di leopardo sono fuorilegge. L'esportazione di animali esotici rigidamente limitata. Tutto questo, grazie alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (acronimo in inglese, CITES), firmata dagli Stati a Washington nel 1973 per controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP). Tutto questo, e molto altro. E' un baluardo della biodiversità mondiale. Sono 34.000 le specie tra animali e piante protette in tutto il mondo, delle quali cioè è proibito far commercio, sradicare, esportare, cacciare, vendere in altri Paesi. Finora. Ora si riunisce la Conferenza delle Parti CITES, a Bangkok, in Thailandia, dal 2 al 14 ottobre: delegati di 160 Paesi, 3000 funzionari, e oltre 10000 osservatori. Si procede così. Sono in calendario almeno cento proposte per rafforzare la protezione di animali e piante, tra cui squali, leoni, grandi scimmie, uccelli tropicali, alberi tagliati per il legname. Ma ci saranno anche proposte di segno opposto, per riaprire i commerci (e quindi la caccia) di qusto o quell'animale o di quel prodotto. Su ogni proposta, ogni Paese s'esprime con un voto. Segreto. Questa segretezza però espone le votazioni a contrattazioni sotterranee: Paesi pro-caccia che mercanteggiano il voto dei più piccoli stati, magari non interessati a questa o quella specie in pericolo, che ricattano o subordinano aiuti economici a queste votazioni. Qui sta il rischio, grave come l'estinzione, ma più vicino, per la vita selvaggia di tutto il mondo... C'è il rischio che le grandi lobbies e le "finte" organizzazioni ambientaliste ripetano: "il modo migliore per proteggere una specie è consentirne una caccia regolamentata". C'è "un utilizzo sostenibile degli animali selvaggi", lo ha dichiarato tra gli altri Eugene Lapointe, che era presidente proprio della CITES e che ora è a capo di un "World Conservation Trust". C'è il rischio che i Paesi africani "gonfino" le cifre delle popolazioni di animali per farne riaprire la caccia (per esempio lo Zimbabwe, accusato recentemente di aver raddoppiato il numero degli elefanti che vivono sul suo territorio). E c'è il rischio che grandi Paesi, come gli USA e a seguire la Gran Bretagna, o come la Cina avida di pozioni afrodisiache ricavate da parti di animali ormai quasi scomparsi, s'avvicinino a posizioni possibiliste. C'è il rischio che il divieto mondiale di commerciare specie protette s'indebolisca. Le più grandi organizzazioni ambientaliste del mondo, riunite per questa occasione nella coalizione globale Species Survival Network, continuano le loro campagne, e avvertono: non è con i soldi del commercio d'avorio, o di pinne di squalo, che si aiutano le comunità locali, né si garantisce loro un futuro. Una riapertura della caccia, pur contingentata, farebbe affluire in quei Paesi ove fosse riaperta cacciatori, bracconieri, avventurieri da ogni parte del mondo, scardinando ogni possibilità di controllo sulle specie esportate, sui numeri, sulle loro parti, soprattutto considerando che la maggior parte dei territori di caccia sarebbe in Paesi del Sud del Mondo, non esattamente all'avanguardia...