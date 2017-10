Vitalità contro stanchezza

Tutti noi attraversiamo periodi di stress e di ansia, e paradossalmente è proprio in periodi come questi, nei quali i nostri bisogni nutrizionali sono maggiori del solito, che la nostra dieta si impoverisce e non facciamo abbastanza attività fisica. Gli effetti cumulati di molteplici fattori stressanti contribuiscono a creare un carico globale di tensione che può avere serie implicazioni fisiche ed emotive. La combinazione di una dieta troppo ricca di carboidrati raffinati e di stimolanti come la caffeina, alcol o nicotina, accompagnata da una vita caratterizzata da stress emotivi, è un mix perfetto per soffrire, saltuariamente o in modo costante, di stanchezza. Ma proprio perché l'esaurimento delle energie è da imputare così spesso alle nostre scelte sbagliate, anche la possibilità di recupero dipendono da noi. La nostra arma per agire sulla salute è il cibo. È una sfida impegnativa. Le cellule devono essere ben nutrite se vogliamo sentirci pieni di energia. Jill Thomas, naturopata ed erborista, specializzata in iridologia, indica, nel libro Basta con la stanchezza, semplici rimedi per riacquistare tono e vitalità. Introdurre la giusta quantità di acqua è fondamentale per il nostro benessere fisico. Il modo migliore è bere a parecchie riprese durante la giornata: uno o due bicchieri appena alzati, e poi circa un'ora prima dei pasti sempre a temperatura ambiente. In inverno, quando la maggior parte di noi fa fatica a consumare la giusta quantità di acqua, provate a bere alcune tazze di acqua calda, tè o tisane, con una fetta di limone. Il modo migliore di iniziare la giornata senza stanchezza è, dopo un po' di attività fisica, fare una colazione a base di fiocchi d'avena o d'orzo, un paio di cucchiaini di semi e di germogli di grano, qualche frutto e una bella tazza di vero yogurt, senza zucchero ma con tanti giusti fermenti, magari mescolato a una goccia di olio di semi di lino. Una colazione come questa è ricca di vitamine del gruppo B, magnesio, zinco, acidi grassi essenziali e fibre. Il pranzo deve includere verdure, una piccola quantità di proteine e frutta. Per esempio, un'insalata di uova e tonno, verdure stufate e riso integrale, un piatto di hummus di ceci. Un errore da evitare è sovrapporre nello stesso pasto due tipi diversi di proteine animali, per esempio, il prosciutto e il formaggio, il salmone affumicato con la panna acida, o gli hamburger sormontate dalle uova. Le proteine animali, per essere digerite, hanno bisogno di tempo e di energie. Cercate di incorporare ogni giorno un'adeguata quantità di acidi grassi essenziali fondamentali per il funzionamento delle cellule. Essi si dividono in due categorie: gli omega 3 che si trovano concentrati nei pesci (salmone, sgombri e sardine) oltre che nei semi di lino, nei fagioli di soia e nell'olio di semi di zucca; gli omega 6 che si trovano negli oli di cartamo, girasole, sesamo, soia, senape e mais. Come affrontare il calo di energie a metà pomeriggio? Assicuratevi di essere ben idratati e se necessario bevete abbondantemente e tenete a portata di mano una boccetta a base di oli essenziali antifatica (6 gocce di olio di rosmarino, 3 di petigrain, 2 di menta. Si possono inalare anche durante tutto il giorno). Se sentite bisogno di mangiare per recuperare energie: una manciata di mandorle o di semi, uno yogurt, un frutto o un centrifugato di verdure. La cena ideale dovrebbe comprendere una grande quantità di verdure e una mezza porzione di proteine. Cercate di mangiare il meno possibile la carne rossa, privilegiate fagioli, legumi, pesce e pollo e aggiungete qualche carboidrato complesso come riso integrale, pasta, quinoa e miglio. Come dessert scegliete yogurt intero o frutta, magari una tazza di tè alle erbe. Anche se alcune vitamine, minerali, erbe e amminoacidi sono in grado di fornire i materiali base per ottenere chiarezza e vivacità mentale, è importante sapere che la capacità di agire dipende da un'energia calma e ben equilibrata. Come possiamo calmarci abbastanza da raggiungere chiarezza, acutezza e vivacità mentale? Abbiamo bisogno di far tacere quell'incessante lavorio mentale che ci impedisce di rilassarci del tutto e che ci porta ogni notte a rigirarci inquieti nel letto perdendo sonno prezioso. Rilassatevi. Tutto quello di cui avete bisogno è trovare dieci minuti al giorno per sedervi in tranquillità e distendere la vostra mente. Meditare è straordinariamente utile, provare per credere. Non dimentichiamo comunque di fare esercizio fisico regolarmente: è fondamentale per sentirsi in forma. A cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro: Basta con la stanchezza, Jill Thomas, edizioni Red