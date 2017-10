Vivere con l’aria condizionata

Troppo caldo o troppo freddo? In ufficio certe discussioni sono inevitabili perché c'è chi ama il freddo anche d'estate e c'è chi non lo sopporta. Oppure c'è chi ama l'aria condizionata e chi è molto lontano da essa. Certo che quando le temperature superano i trenta gradi con tassi elevati di umidità diventa quasi indispensabile l'utilizzo di un condizionatore d'aria. Ma attenzione, l'importante è non esagerare. La regola numero uno per chi vive in ambienti condizionati e di fare molta attenzione agli sbalzi di temperatura. Meglio vestirsi se si ha freddo anche con indumenti molto leggeri e spogliarsi quando si esce, magari cercando di rendere il passaggio meno brusco. Via libera, invece alle pale a soffitto, che muovono l'aria in modo uniforme senza raffreddarla, mentre cautela con i normali ventilatori che, se usati direttamente contro la persona, possono provocare malanni. Il condizionatore portatile va sistemato a due metri circa dalla zona in cui si sta più spesso, avendo l'accortezza di girarlo in modo che l'aria sia rivolta nella direzione opposta a dove si trova la testa. Meglio utilizzare l'apparecchio qualche tempo prima di soggiornare nella stanza, per poi metterlo al minimo o spegnerlo. L'ideale è un impianto di condizionamento distribuito su tutta la casa, magari dotato di un impianto di deumidificazione, un aiuto in più per chi non sopporta il caldo. Infatti, è l'alto tasso di umidità a rendere il caldo davvero insopportabile. Il sudore non si asciuga più e la sensazione di bagnato e oppressione provoca cali di pressione, spossatezza e insonnia. Non va dimenticata la manutenzione igienica degli impianti, determinante per la nostra salute. Infezioni e allergie con congiuntiviti o raffreddori possono infatti essere prodotte da microrganismi che prosperano nell'ambiente umido che si crea all'interno di un condizionatore non adeguatamente pulito. Attenzione quindi ai filtri da sostituire o pulire con regolarità secondo le indicazioni del libretto di istruzioni dell'apparecchio. Un'ultima raccomandazione: portate con voi una sciarpa di seta leggera da usare quando si entra in un locale fortemente refrigerato, non risolve ma certamente aiuta.

Sonia Tarantola