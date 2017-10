L’esperienza di Vera Peiffer, psicologa e psicoterapeuta

Migliorare la qualità della vita grazie al pensiero positivo, è da sempre l'obiettivo principale dei libri di questa autrice di successo. L'esperienza di Vera Peiffer, psicologa e psicoterapeuta, si confronta questa volta con i danni procurati dalle numerose pressioni, come per esempio ansia di prestazione e iperefficienza, cui sottopone il ritmo di vita attuale. Situazioni, che devono essere controbilanciate, pena gravi ripercussioni sull'equilibrio psicofisico, oltre il mancato raggiungimento di obiettivi importanti e necessari. I consigli e gli esercizi presenti nel libro sono rivolti ad aumentare le capacità di adattamento allo stress dell'individuo e ad offrirgli soluzioni per superare positivamente i problemi della vita lavorativa, affettiva e della salute fisica, vale a dire senza mettere a repentaglio la propria gioia di vivere o la fiducia in sé stessi. Secondo l'autrice il cambiamento di prospettiva personale provocherebbe, inoltre, sull'ambiente che ci circonda un effetto a cascata: chi ha un atteggiamento positivo finirà per comunicarlo inevitabilmente anche ad altri. Insomma, modificando sé stessi si compie il primo passo per migliorare non solo la propria vita, ma anche quella degli altri.