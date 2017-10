Pronto per vivere il tuo viaggio?

I voli costano meno, i prezzi applicati sono quasi ovunque quelli di bassa stagione, non solo verso il caldo delle mete caraibiche, ma anche in qualche bella capitale europea, per scoprirne il volto e la magica atmosfera. Viaggiare, come tutte le altre attività umane, ha un impatto ambientale. Per pianificare la propria vacanza, lunga o corta che sia, in modo ecosostenibile e facendo attenzione al sociale è possibile consultare il sito vacanzefaidate.com dove sono illustrate numerose proposte di turismo responsabile nel mondo: l'obiettivo del network è far conoscere e sviluppare una nuova idea di turismo, da viaggiatori indipendenti e responsabili, promuovendo sia le vacanze pianificate autonomamente, sia quelle organizzate da associazioni e circuiti turistici sostenibili. Per molti viaggiatori, entrare nella cultura locale resta una delle prerogative più importanti dello spostarsi. Certo è che per scoprire luoghi sconosciuti ai più, ovvero fuori dalle rotte del turismo di massa, serve tempo oppure il contatto diretto con qualcuno del posto, che possa consigliare cosa vedere. Cosa fare allora se si ha disposizione il lasso di un week end, la voglia di partire, e non si hanno conoscenze in loco? Una buona soluzione la propone Wimdu, piattaforma online dedicata proprio a chi è alla ricerca di alloggi inseriti nel "cuore pulsante" della meta preferita, a chi vuole conoscere meglio la cultura locale per "vivere come la gente del posto", scoprendo angoli poco battuti dal turismo, e quindi più autentici. Wimdu è una piattaforma web con una miriade di sistemazioni private disponibili in più di 100 paesi, in grado di mettere in contatto proprietari e viaggiatori di tutto il mondo, per consentire a entrambi di scoprire un nuovo modo di viaggiare e di ospitare. Consultare la piattaforma è molto semplice: basta inserire nella barra di ricerca il nome della città che si vuole visitare, il giorno di arrivo e quello di partenza, il numero delle persone, e subito appare l'elenco delle disponibilità e i prezzi delle sistemazioni. Ma non è tutto: Wimdu permette anche di affittare gratuitamente il proprio alloggio, guadagnando e aiutando altre persone ad esplorare nuove località. La consultazione è libera per tutti; il proprietario si iscrive gratuitamente, pubblica le foto e le info della sua abitazione ed è anche assicurato in caso di accidentali danni domestici. Perché quando la serenità è garantita ci si può concentrare meglio sugli aspetti più belli del viaggio, e su quelli più autentici.