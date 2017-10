Voglia di elettriche? C’è elettrocity

Sono più di 50 i veicoli in esposizione a Elettrocity, il primo temporary store dedicato ai veicoli elettrici, aperto fino a domenica 16 settembre e allestito nei locali di VIAFOPPA49, a Milano. Personal mover, skateboard, biciclette a pedalata assistita, scooter, moto e automobili a disposizione dei cittadini che vogliano salire in sella per la prima volta ad un veicolo elettrico o semplicemente provare la sensazione di guidare un'auto elettrica o perché no rottamare il vecchio veicolo a combustione e passare al più pulito ed economico, in termini di consumi, motore elettrico. "Si tratta di un vero e proprio mercato - ha dichiarato Paolo Manzoni, uno degli organizzatori dell'evento insieme a Luca Mortara - i veicoli sono reali, targati, con un listino che rende particolarmente appetibili i prezzi degli oltre 50 veicoli in esposizione". La nostra prova su strada Aspes Perseo 150. Scooter ibrido che vede accoppiato un motore elettrico da 1000 W a un monocilindrico a scoppio a 4 tempi. Tre le modalità di guida possibili, ovvero solo elettrico, combinato (partenza da elettrico e passaggio a termico a circa 20-30 km/h) o solo termico. Buona manovrabilità e buona risposta del motore elettrico, nonostante il peso. Con questo scooter è possibile girare in città senza emissioni e senza far rumore, per poi spostarsi tranquillamente in autostrada per viaggi più lunghi. Prezzo 3.790 euro. Renault Twizy. In vendita da gennaio 2012 è il veicolo elettrico che fino ad oggi ha avuto più successo con oltre 1400 veicoli venduti. Pratico, comodo, facile da guidare e assolutamente originale nel design, questo quattroruote permette di muoversi senza affanno ovunque in città. Unica pecca la mancanza di finestrini, pensati solo come optional. Circa 6.900 euro. Nissan Leaf. La vera elettrica. Un'auto in tutto e per tutto, equipaggiata con climatizzatore, navigatore integrato, telecamere posteriori per il parcheggio. La coppia è notevole, tanto da dover prestare attenzione se vi piace pigiare sull'acceleratore. La casa assicura più di 120 km con un pieno di energia elettrica. I tempi di ricarica variano: si va dalle 2 ore per arrivare a più di 10. In vendita intorno ai 30.000 euro.