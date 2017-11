Voglia di lavorare saltami addosso!

Poca voglia di lavorare? Gli oli essenziali ci danno una mano. Per superare il senso di stanchezza e svogliatezza che caratterizza il cambio di stagione, possiamo sfruttare i benefici effetti dell'aromaterapia. Anche in ufficio o a scuola. La soluzione migliore sarebbe quella di profumare l'ambiente utilizzando un diffusore di essenze. Non sempre, però, è possibile portarlo con sè. Possiamo allora sfruttare dei pomander, da tenere comodamente sulla nostra scrivania. Si tratta di piccoli oggetti in materiale poroso, come legno non trattato, palline di argilla espansa per il giardinaggio, frammenti di ceramica non smaltata (è ottima quella dei vasi di fiori) che, spruzzati con poche gocce di olii essenziali, ne sprigionano il profumo nell'ambiente circostante. Ecco dunque un paio di miscele, per essere più svegli e reattivi al lavoro... - 3 parti di olio di pino (Pinus sylvestris o Pinus pinaster); - 1 parte di olio di eucalipto (Eucalyptus globulus o E. radiata); - 1 parte di olio di maggiorana (Origanum majorana); - 1 parte di olio di patchouli (Pogostemon cablin). ...e più attenti a scuola! - 6 parti di olio di abete (Abies alba); - 4 parti di olio di coriandolo (Coriandrum sativum); - 2 parti di olio di lavanda (Lavandula angustifolia o L. spica); - 1 parte di olio di incenso (Boswellia carteri). Chiara Boracchi