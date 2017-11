Purificazione

Da sempre viene riconosciuto al massaggio un ruolo importante nella purificazione e nel mantenimento della salute del corpo. Si tratta di una vera e propria pratica di benessere che si perde nella notte dei tempi. Il massaggio induce infatti a uno stato di profonda distensione, ma i suoi benefici vanno ben oltre. Da punto di vista fisico migliora la capacità respiratoria, riattiva la circolazione, rilassa la muscolatura, riequilibra i livelli ormonali; mentre da un punto di vista psicologico permette di sperimentare l?accoglienza, la distensione e il rilassamento con un aumento del livello di autostima. Massaggiando si toccano tutti gli organi cutanei, sottocutanei e muscolari. Questi, attraverso canali energetici e corrispondenze specifiche promuovono e migliorano le funzioni degli organi più profondi e aiutano a mantenere l'equilibrio di tutti gli elementi costitutivi dell'organismo. Con i polpastrelli delle dita, il palmo della mano, l?avambraccio, il gomito o tutto il braccio, fino ad arrivare ad utilizzare il peso di tutto il corpo e i piedi? l?universo dei massaggi offre la possibilità di sperimentare di persona per trovare la tecnica che più ci aggrada al momento, anche in rispetto alle stagioni. Lo stile di vita attuale infatti non tiene conto delle fisiologiche variazioni che l?organismo subisce in relazione al cambiamento della luce, con l?inizio della primavera: si tratta di uno sforzo di adattamento che impegna molte energie ed è per questa ragione che ci sentiamo stanchi e spossati. Tonificare, rilassare e disintossicare il corpo... Tonificare, rilassare e disintossicare il corpo attraverso il massaggio, può aiutare il recupero energetico come si propongono alcune delle tecniche più usate: Il massaggio linfodrenante favorisce lo scorrimento della linfa che ha il compito, tra gli altri, di ripulire il nostro corpo dalle scorie e dalle tossine accumulate ogni giorno oltre a favorire un rilassamento psicofisico globale. La riflessologia plantare si avvale di due diversi tipi di intervento: il massaggio veloce e leggero delle aree riflesse per ottenere il rilassamento dei tessuti ed uno, al contrario, lento, profondo e pesante per tonificare i tessuti. L'Energia vitale può essere modulata dalle manovre di Massaggio Tuina, che potenziano la facoltà dell'organismo di reagire ad ogni squilibrio e di mettere in moto una serie automatismi atti al benessere psicofisico. Dalla millenaria cultura indiana il massaggio ayurvedico prevede drenaggi e linfodrenaggi agli arti inferiori, scioglimento delle gambe con lo stretching, manovre sulle braccia e torsioni di sblocco, massaggio degli organi interni (fegato, milza, stomaco) anche attraverso le pietre calde (Hot stone teraphy). Si tratta di riequilibrare il flusso di energie che passa nel nostro organismo, creando quella sintonia fra corpo e mente fondamentale per raggiungere uno stato di rilassamento e benessere. Altro discorso è il tocco del Reiki. Per alcuni è un percorso spirituale, per altri una tecnica manuale di distensione e di rilassamento, pari al massaggio e alla riflessologia. Sonia Tarantola