Vortex. La turbina eolica senza pale che arriva dalla Spagna

Somiglia ad una cannuccia, o ad un asparago che spunta dal terreno, la prima turbina eolica senza pale. Vortex Bladeless, questo il nome del sistema, è un mini generatore di elettricità, che non sfrutta il movimento rotatorio delle pale, ma l'oscillazione stessa del sistema. Il concetto alla base del funzionamento di Vortex viene proprio dal nome. Infatti è grazie alla vorticità che si crea l'oscillazione, ovvero viene generata energia meccanica, trasformata poi in energia elettrica. La vorticità in fluododinamica è un fenomeno aerodinamico che prevede la formazione di piccoli vortici intorno alle strutture colpite dal vento. Se i vortici sono abbastanza potenti, sono in grado di far oscillare il sistema investito. La vorticità, ad esempio, viene studiata e valutata nella costruzione dei ponti.