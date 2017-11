Voulez-vous gratter avec moi ce soir? Le cimici a NY

Talvolta non vediamo l'ora di sentire l'onda di novità Yankees, talvolta preferiremmo che restasse dov'è. Come questa volta: non è l'invasione dell'ultimo gadget di moda, ma dell'ultimo gadget nocivo... Sono mesi e mesi che negli States e soprattutto a NY, la popolazione è assalita da un fenomeno molto di moda.. e molto disgustoso: le cimici! Si…. Le cimici da letto hanno invaso NY. Come vuole il trend, purtroppo, l'Europa segue NY, in testa Parigi. Dopo i "bedbugs", le "punaises de lit" sbarcano nella capitale francese, e non c'è niente da ridere perché ci vorrebbe davvero poco per dover tradurre in italiano bedbugs, in "cimici da letto"… Una parola che speriamo di non dover mai pronunciare. Una bestiolina che speriamo non attraversi MAI le Alpi invadendo la nostra penisola. Le nemiche sono piccole quanto orrende: solo 5mm, ma proliferano in un attimo nei nostri letti, nei nostri vestiti, nei materassi e nei telai… Una volta traslocate in casa vostra, le cimici sono difficilissime da sloggiare, perché sono anche molto resistenti agli insetticidi. E ce ne vorrà di insetticida, quando si pensa che la femmina depone amorevolmente più o meno 500 uova nel corso della sua breve vita di qualche mese. Solo l'idea ci fa grattare…vero? Grattare... Oui! Le cimici da letto pungono, senza pietà. Approfittano del nostro beato sonno per succhiare il nostro sangue, e al risveglio ci grattiamo come dei dementi o, peggio ancora, ci ritroviamo con orrende reazioni allergiche. Fatto interessante: le cimice da letto sono molto democratiche: niente discriminazione e invadono con la stessa gioia piccoli appartamenti insalubri e loft lussuosissimi dei quartieri più chics. Le cimici raggiungono tutti. Non si lasciano ne corrompere ne comprare. A Parigi non si parla di invasione, ufficialmente è tutto sotto controllo, ma i servizi tecnici municipali confessano di dedicare a questi nano-mostri tutto il loro tempo. Mentre a Broadway certi negozi hanno chiuso per non diffondere la contaminazione... e si mormora che anche la sede delle Nazioni Uniti sia invasa…. Scenario di Orrore che non deve assolutamente arrivare da noi! Ma se arrivano qui le cimici newyorkesi-nazionalizzate-parigine dovremmo allora chiederci… Voulez-vous gratter avec moi ce soir? Foto: Getty Images