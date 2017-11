Wait for me – Moby

Wait for me - Moby "Aspettatemi". Il titolo dell'album suona come un invito, "sto ritornando". Ed è ritornato! Il Moby di "Play" e di "18", dopo anni di escursioni in àmbiti pop, new wave e ambient, si riaggancia al suo passato di melodie affabili e suadenti, introspettive e riflessive: un lavoro molto curato dal sapore minimale, con piacevoli atmosfere eteree e cinematografiche come nella meravigliosa "Ghost Return". Sedici tracce più due esclusive nella bonus track version di iTunes interamente create nel suo home-studio. Alcune sono quasi Lo-Fi ma il risultato è davvero intrigante. Poche le collaborazioni esterne di questo nono lavoro: quella con Amelia Zirin-Brown, eccellente voce, e con Kevin Thomas (già fidato dei Sigur Ròs) con il quale ha mixato l'album.