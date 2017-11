Wait For Me – Moby

Wait For Me - Moby Finalmente è tornato. Moby. Con un lavoro molto curato dal sapore minimale, con piacevoli atmosfere eteree. Già in passato Moby si era distinto con queste melodie sognanti. Torna così con nuove 16 composizioni, interamente create nel suo home-studio. Alcune tracce sono quasi Lo-Fi ma il risultato è davvero intrigante. Atmosfere cinematografiche, come la meravigliosa Ghost Return. Poche collaborazioni esterne per questo nono lavoro, una su tutte quella con Amelia Zirin-Brown, eccellente voce, e con Kevin Thomas (già fidato dei Sigur Ròs) con il quale ha mixato l'album. "Wait For Me": atmosfere rarefatte e dilatate.