Weee Forum a Dublino

Il Forum si tiene ogni anno, e serve a fare il punto sull'attuazione della normativa Weee (Waste electric and electronic equipment, ovvero Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nei diversi Paesi membri dell?Unione. La gestione scriteriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, una volta divenute rifiuto, può essere molto pericolosa per l?ambiente. I frigoriferi di vecchia generazione, ad esempio, quelli che le famiglie smettono oggi di usare, contengono i gas refrigeranti Cfc e Hfc, dannosi per l?ozono e che contribuiscono all?effetto serra. Un solo chilo di Cfc (R12) disperso in aria, equivale ad 8.500 chili di anidride carbonica, ovvero a 70 mila chilometri percorsi con una Opel Corsa. Nei computer troviamo piombo, cadmio, cromo, tutte sostanze pericolosissime per la salute umana. Dal Forum di Dublino l?allarme è chiaro. Il trattamento di elettrodomestici con la cautela ambientale richiesta dalla normativa europea e italiana rappresenta, quindi, una esigenza di salute pubblica. Normativa che chiede, anzi impone, agli Stati membri di raccogliere dal 2008, almeno 4 chili di Raee (Rifiuti elettronici) per ogni cittadino l?anno. Mentre la Norvegia si è già attestata intorno a 15 chili l?anno per cittadino, l?Italia è ancora ferma ad un risibile 1,4 chili, a fronte della produzione procapite annua di circa 17 chili di spazzatura informatica. Si pensi che sul peso complessivo di un elettrodomestico ?bianco? (frigoriferi) l?Irlanda riesce a riciclare fino al 98% dei materiali (mentre, per ora, in Italia un ottimo risultato è il 90%). E mentre "entro fine anno saranno pronti i decreti attuativi per far decollare il sistema del recupero e del riciclo anche nel nostro Paese", come ha assicurato il Ministro dell?Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio nel corso di un incontro a Milano organizzato dal Consorzio Ecoqual?It e dalla Camera di Commercio, l?incontro di Dublino ha rafforzato la fiducia dei rappresentanti dei due principali Consorzi italiani di produttori, Danilo Bonato e Giorgio Arienti, rispettivamente di ReMedia e di Ecodom. Stefano Apuzzo