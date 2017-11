Whale watching, ovvero andar per balene

DOVE Sono numerose le località nelle quali è possibile praticare il whale watching; sono aree marine protette, denominate "Santuari dei cetacei", create in acque internazionali ai sensi di Accordi stipulati tra le Nazioni contraenti. Purtroppo, spesso le aree protette sono tali solo da un punto di vista formale; nei fatti, le specie animali che abitano le loro acque sono tutelate al fine di permettere un ripopolamento volto ad una successiva ripresa della pesca. Occorre quindi un grande impegno da parte sia delle Istituzioni per l'elaborazione di Accordi di tutela che siano rispettati appieno, sia di quei turisti che si accingono ad "esplorare i mari", affinché possano godere dell'esperienza a contatto con i "giganti del mare" senza danneggiare loro e il loro habitat naturale, magari scegliendo di partire con imbarcazioni a vela, attraverso organizzazioni accreditate. PERCHE' La scelta di convertire il business della caccia alla balena in turismo può rivelarsi vincente, come spiega Emanuela Marinelli, di Greenpeace. "Ogni anno 9 milioni di turisti se ne vanno via mare, via aria o via terra a osservare i cetacei, spendendo circa un miliardo di dollari. Una cifra che è raddoppiata nel giro di quattro anni, dal 1994 al 1998". Per citare un eloquente esempio, l'Islanda ha ricavato attraverso il whale watching il quadruplo di quanto generato dall'attività baleniera nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1989. L' "osservatore di balene" può avvistare gli animali, fotografarli, imparare a distinguere le diverse specie, aiutare quindi ad una loro classificazione per i censimenti, passando delle giornate nella natura in compagnia di altri appassionati e di esperti che saranno a disposizione per domande e chiarimenti. I LUOGHI L'Italia ospita 20 aree marine protette, tra cui il "Santuario dei Cetacei" o "Santuario Pelagos", un'area protetta costituita ai sensi di un Accordo Internazionale tra Italia, Francia e Principato di Monaco. E'compreso nella Lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea. Si estende per circa 90.000 kmq, con una linea di costa di circa 2.020 chilometri, tra la penisola di Giens (Francia), la costa settentrionale della Sardegna e la costa della penisola italiana, al confine tra Lazio e Toscana. E'l'area marina più grande d'Italia e del Mediterraneo, e al suo interno vivono circa 2.000 esemplari di balenottera comune, circa 25.000 esemplari di stenella e vari esemplari di capodoglio, globicefalo, grampo, tusiope, zifio, delfino comune. I parchi sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli sono costituiti da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale. In Sud Africa esistono parecchie aree marine protette, molte delle quali hanno al loro interno degli habitat di mammiferi marini; nello specifico le riserve marine di Walker Bay e di DeHoop costituiscono dei punti di notevole interesse per l'osservazione dei cetacei. All'Australia appartiene la più grande rete di Santuari per i Cetacei, una rete che si estende su una superficie di oltre 30 milioni di kmq di e che vede l'accordo di 11 nazioni dell'Oceano Pacifico. Senegal, Canada, Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, sono solo alcuni dei Paesi che ospitano aree di tutela dei cetacei. Laura Bernasconi