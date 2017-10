White Moth – Xavier Rudd

White Moth - Xavier Rudd Viene dall'Australia il biondo surfista e nel suo immaginario zaino da turista con le infradito, si porta con sè non solo il calore e la storia della sua terra; fatta della musica degli aborigeni e didgiridoo ma anche gli accordi scanzonati di un Jack Johnson che si sente più legato ai primari Sublime e liriche impegnate. Better People, il singolo ne è alla riprova, una preghiera ad ognuno di essere persone migliori. Ma dicevamo, nel bagaglio c'è anche la musica elettronica. Tra una canzone tradizional-primitiva e una slide guitar, Xavier riesce ad impreziosire di ritmi tribali e post modernismo anche lunghe incursioni elettroniche, intramezzate da rimbalzanti giri reaggae, il tutto ma senza l'uso di sampler e synth. Dal vivo vi stupirà. Una postazione con Didgiridoo (3) percussioni a pedale, slide e chitarra. Fa tutto da solo, e così capiamo che la musica è di tutti, senza barriere o necessità di genere per essere incasellata. Nuovo eroe della globale del post-manu chao. Si, ma molto più raffinato.