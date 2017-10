Chi sono gli xennial e quale musica ascoltavano

Si discute sempre più spesso dello stile di vita, delle abitudini e degli interessi delle nuove generazioni. Dopo le sei o forse già sette generazioni che vivono nel mondo moderno, ne è stata individuata un’altra, quella degli xennial. Una delle parole più chiacchierate dell’estate 2017, xennial è un neologismo introdotto per definire in modo specifico una parte dei “giovani” nati tra il 1977 e il 1983, a cavallo fra la generazione X e quella Y dei millennial (da cui il nome composto). Una porzione piccola, ma importante perché racchiude la gioventù ibrida, quella cresciuta in un mondo ancora analogico prima di affacciarsi all’età adulta, dove ha scoperto internet e imparato a usare le tecnologie digitali. La testimonianza e il simbolo vivente dell’adattamento dell’uomo al più grande cambiamento sociale, economico e culturale della storia dai tempi della guerra, facendo da ponte a due epoche ben distinte.

Ultime generazioni a confronto

Xennial, una generazione di mezzo

La fortuna di essere xennial, pro e contro

Le nostre subculture adolescenti erano ancora organiche e intime e non immediatamente cooptate come opportunità di fare soldi. Siamo atterrati in un luogo ancora dolce prima che la recessione affliggesse il lancio dei millennial. Eravamo abbastanza giovani quando il mercato si è schiantato, non avevamo investito molto e non abbiamo perso tanti risparmi o le pensioni, a differenza di molti della generazione X. Abbiamo avuto la possibilità di ottenere posti di lavoro e andare al college da giovani adulti, trovare impieghi seri, mollarli e ottenerne altri.

Bush contro Gore, la guerra in Iraq, Abu Ghraib. Non ci ha mai scosso nulla, almeno fin quando l'intera economia non è saltata. Vivevamo una normalità anacronistica e futile, poco stimolati al successo e all’età adulta. Su Internet abbiamo rubato musica come se non ci fosse un domani, diventando retromaniaci e rivalutando anche il peggio degli anni Novanta. Siamo una micro-generazione strana, non possiamo vivere senza smartphone, ma le nostre mani impacciate digitano meglio su una tastiera qwerty che su un touchscreen. Non siamo il futuro, non abbiamo più importanza demografica, e non ci siamo ancora sistemati. Non abbiamo risparmi e non siamo mai stati molto cool. Noi xennial siamo un triste, cinico, dispiacere.

La musica degli xennial