XY. Un giallo dei nostri giorni

Nevica, nevica, nevica a Borgo San Giuda. Cosa può succedere in un tranquillo paesino di montagna di pochissimi abitanti? Niente di straordinario. Gite sulla slitta, un albero che viene completamente ghiacciato come attrazione turistica. Messe. Riunioni di cittadini che si conoscono tutti. Invece un giorno proprio qui si consuma una terribile tragedia: vengono ritrovati undici corpi uccisi da morti diverse sotto l'albero ghiacciato che è completamente rosso, di sangue. Una bambina scomparsa. L'unico testimone superstite è un cavallo. Turbato, piange. Lo stesso giorno Giovanna Gassion, psicologa dell'Asl, si sveglia con una cicatrice di anni prima riaperta. Sangue dappertutto. Ma come è possibile? Cos'è successo? Le autorità intervengono cercando di spiegare. Mistificando la realtà. Arrivando a dire che la strage è stata architettata da Al Quaeda, e che perciò è mano del terrorismo islamico. Ecco una soluzione utile. Razionale. Che risponde a tutti gli interrogativi. Ma non tutti si accontentano di questa improbabile versione: Giovanna decide di trasferirsi a San Zeno per cercare di capire, aiutando la gente del paese completamente disorientata e turbata dalla strage. In realtà questo spostamento è anche un'occasione per cercare di capire qualcosa di più sulla sua vita. Ha appena lasciato il fidanzato, ha messo in discussione il suo percorso, il suo lavoro. Ha bisogno di allontanarsi. "XY" si sviluppa in capitoli in cui si alternano due voci, una maschile, quella di don Ermete, una femminile, quella di Giovanna. Una piena di fede, l'altra piena di razionalità, di scienza. Ma come si può affrontare una strage di questa entità? Ognuno ci prova, a suo modo. Inizia come un giallo. Si intrecciano dei fili, si intricano. Ma non si giunge a un scioglimento decisivo. Si accetta, si smette per un attimo di tormentarsi con interrogativi per continuare a farlo subito dopo, ma consciamente. Leggendo si oscilla tra rassegnazione, accettazione, consapevolezza. Brama di sapere perché in un borgo di montagna si è consumata una tragedia inumana. Ci si fanno tantissime domande. Si trovano pochissime risposte. Nonostante tutto, si va avanti. Vi ricordano qualcosa questi atteggiamenti? E' un copione che noi umani conosciamo, no? Il bisogno di conoscere, di sapere, la frustrazione del non poter dominare tutto razionalmente. E intanto si cammina. Bellissima la chiusa con un monologo di Giovanna, in montagna, sugli sci. Siamo con lei. Liberi. Felici. Leggeri. In discesa. Nonostante tutto.