Incontro con Yann Tiersen Ti chiediamo subito del tuo ultimo album. In "Dust Lane" hai aggiunto delle parole, di solito i tuoi pezzi sono strumentali. È un messaggio in più che vuoi dare? È vero, negli album precedenti c'erano sopratutto dei pezzi strumentali ma ci sono sempre state delle canzoni, o delle parole... Come componi? Provo a fare il vuoto. Penso che la musica non sia un linguaggio, sono dei suoni, e i suoni non vogliono dire nulla, è questo che li rende interessanti. Si tratta di qualcosa di inconscio. Allora provo a fare il vuoto, e a questo punto lascio le idee venire. E un lavoro istintivo o un lavoro intellettuale? No, è totalmente istintivo. Credo che la musica abbia anche qualcosa di fisico, istintivo... può trasmettere delle emozioni. In realtà la musica è libera, quello che ci metto dentro non è necessariamente quello che la gente andrà a percepire... et voilà è quello che è interessante. Cosa ti ispira? Persone, momenti? Sì, un po' tutto mi ispira ovviamente. L'ispirazione è una cosa inconscia per me quindi non so bene cosa mi ispira... Ma concretamente ci sono dei luoghi che ti ispirano più di altri? Be', i luoghi carichi di storia...di storia ancestrale... e questo si sente nella terra. Tu sei di origini nordiche, nei Paesi del Nord c'è un attenzione istintiva per l'ambiente. Come la esprimi nella tua musica? Le mie origini sono nordiche e bretoni, luoghi dove la natura è molto viva, quindi mi sento si toccato dai problemi ambientali... Infatti è per questo che non mi sento molto al mio agio in ambienti urbani. Ti proponiamo per finire il gioco della libera associazione di idee… Se ti dico musica? Vita. Amicizia? I miei amici! Favola? Futuro. Sogno? Il momento presente. Amore? Istante. Terra? Bretagna. Parigi? Noia. A proposito di luoghi nel mondo, ti piace l'Italia? Quale suono potrebbe avere l'Italia? Non ne ho la più pallida idea! Ma è un paese che mi piace, quello si.