Yoga e salute

Lo yoga lavora sistematicamente sul ciclo della digestione, della respirazione e della circolazione che nutrono e servono le cellule dei tessuti e il sistema di comunicazione dei nervi e degli ormoni, che riequilibrano e regolano le reazioni fisiche, emozionali e mentali. Molte delle malattie e dei cali di vitalità di cui soffriamo derivano da lunghi periodi di disfunzione dell'organismo dovuti alla sottoutilizzazione o alla mancata stimolazione di funzioni vitali. Il principio su cui si basa lo yoga è che il movimento non ha lo scopo di sviluppare i muscoli esaurendo le nostre energie, ma di stirarli delicatamente tonificando il corpo. Lo yoga stimola la circolazione partendo dal livello cellulare in modo che i tessuti vengano nutriti, gli eccessi eliminati e gli organi vitali ritrovino la piena efficienza ripristinando salute e benessere. I muscoli funzionano sul principio dell'equilibrio di forze opposte: non appena un muscolo si contrae per produrre il movimento, l'altro si rilassa e si distende per consentirlo. Se il muscolo che si distende è rigido o indebolito per l'inattività, quello che si contrae non può funzionare bene. Lo stress può portare a tensioni permanenti che si oppongono al movimento e che lo rendono doppiamente stancante. Rimuovendo queste tensioni per mezzo delle tecniche di rilassamento dello yoga, la facilità dei movimenti ci rinnova e ci libera dai dolori e dai malanni. Le posizioni yoga infatti consentono di distendere lentamente i muscoli e legamenti evitando la brusca contrazione tipica di gran parte degli sport. Un muscolo disteso si contrae meglio, i lenti movimenti e la respirazione profonda aumentano l'invio di ossigeno ai muscoli prevenendo la formazione di acido lattico nelle fibre. Inoltre la distensione e la contrazione muscolare stimolano la circolazione e aumentano il ricambio venoso. Notevole è il lavoro svolto anche sui nostri organi... Notevole è il lavoro svolto anche sui nostri organi: le posizioni yoga lavorano come una mano che, lentamente e dolcemente, spreme una spugna eliminando tutte le scorie accumulate nei fluidi e quindi ne distende i tessuti per consentire la circolazione dell'energia e delle sostanze nutritive in tutte le cellule. Non dimentichiamo che la pratica dello yoga consente il controllo dell'ipertensione dell'ansia, aumenta la resistenza allo stress, regolarizza il metabolismo e risana il sistema nervoso. I delicati movimenti possono essere eseguiti da tutti, persino durante una malattia: le proprietà terapeutiche dello yoga sono a disposizione di tutti. A cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro: "Il libro dello Yoga", Lucinda Lidell, Red edizioni