Yoko Ono: simbolo della pace da record per John

Il prossimo 9 ottobre John Lennon avrebbe compiuto 75 anni. Per celebrare la nascita del Beatle e compagno di una vita assassinato nel 1980, l'artista e attivista Yoko Ono sta cercando di realizzare il più grande simbolo della pace al mondo costituito da persone. L’impresa di "Imagine Peace" non è affatto semplice: il 6 ottobre a Central Park, proprio di fronte casa sua a New York, Yoko Ono dovrà radunare dai 6mila ai 10mila partecipanti. Il suo obiettivo è raccogliere fondi per il John Lennon Educational Tour Bus, organizzazione non profit e studio di registrazione mobile che permette agli studenti di produrre musica e video senza costi. Ma c'è di più. Se entro le ore 12:30 del giorno della manifestazione si disporranno a formare il simbolo della pace più di 5.814 persone (record attuale), immortalate da uno scatto aereo, il tentativo di Yoko entrerà nel Guinness dei primati. La partecipazione all'evento è gratuita e aperta a tutti attraverso un'iscrizione sul sito Eventribe. Come potranno coordinarsi e disporsi correttamente così tante persone se non ci sarà, come sembra, alcuna regia? La risposta arriva da un tweet della stessa Yoko: "Non dovete fare chissà cosa. Il potere funziona in modi misteriosi. Visualizzate l'effetto domino. E iniziate a pensare alla PACE".