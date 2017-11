YOU: sicuro per i bambini, amico degli animali, 100 per cento ingredienti di origine vegetale

I neogenitori lo sanno: fare in modo di avere una casa "a prova di bimbo" non è così facile. I più piccoli sono curiosi, gattonano dappertutto e toccano (e mettono in bocca) qualunque cosa: bisogna prestare attenzione agli spigoli vivi, per evitare che si facciano male, agli oggetti pericolosi con cui potrebbero avere a che fare, dalle posate ai prodotti per pulire la casa, e alle superfici con cui entrano in contatto (come i vetri o gli specchi). Ecco perché è importante mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per proteggere la sicurezza dei nostri bambini. Uno, in particolare, è quello di utilizzare per la pulizia della casa detergenti naturali, sicuri e certificati. Come i prodotti YOU, che garantiscono una igienizzazione efficace e completa degli ambienti domestici, senza rischi per le persone e con un elevatissimo rispetto dell’ambiente e degli animali.

100 per cento ingredienti di origine vegetale, 100 per cento sicuri per i bambini

Delicati sulla pelle

YOU: certificati e pet friendly