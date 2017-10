Zafferano di Jiloca, Spagna

Lo zafferano è il Crocus sativus (più precisamente i suoi stigmi): un?iridacea molto adattabile e facile da coltivare, originaria della fascia più orientale del Mediterraneo (dalla Macedonia al Peloponneso all?Asia Minore). Grazie alla sua versatilità è usato nei riti religiosi e come ingrediente di tinture, profumi, medicinali, cosmetici e di molte preparazioni gastronomiche è diventato patrimonio della cultura e della tradizione di numerosi Paesi, e tra questi, la Spagna. Introdotto nella Penisola Iberica più di mille anni fa dagli Arabi, è diventato una componente indispensabile di svariati piatti della tradizione e, come tutte le spezie, è stato per secoli appannaggio dell?alta borghesia, che impazziva letteralmente per lo zafferano, al punto da utilizzarlo per difendere dalle tarme gli abiti e profumarli al tempo stesso. Da allora, le tecniche di produzione non sono molto cambiate; a metà ottobre i campi si tingono di un viola intenso screziato dal rosso dei preziosi stigmi: sono i días de manto e segnalano all?agricoltore che la faticosa raccolta (manuale e giornaliera, per 2 o 3 settimane) può avere inizio. Una volta sistemati i fiori su di un piano, si esegue l?operazione più importante, il desbriznado: si separano i tre stigmi dal resto del fiore, prendendoli tra il pollice e l?indice e facendo attenzione a non rovinarli, sporcarli o mescolarli con altre parti, pena il deprezzamento della produzione. La zona di Jiloca, attraversata dal fiume omonimo, è da sempre conosciuta per l'oro de los pobres: le ideali condizioni geo-climatiche (tra i 700 e 900 metri di altitudine, con inverni lunghi e freddi ed estati brevi e calde) ne fanno un?area particolarmente vocata. Qui, in passato, chiunque disponesse di un pezzo di terra ne destinava una parte allo zafferano. Allora, la raccolta regolava i ritmi della vita: tutti partecipavano al rito della raccolta e della pulitura, aiutati da frotte di azafraneras raccoglitrici stagionali di zafferano, che arrivavano delle zone limitrofe, e le intense giornate di lavoro si concludevano con un ballo nella piazza del paese. Area di produzione: Provincia de Teruel, zona di JilocA A cura della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus